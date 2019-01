Ex-goleiro mexicano Omar “El Gato” Ortiz é condenado a 75 anos

Ele era o responsável por indicar as vítimas e fornecer informações providencias para a execução dos sequestros

O ex-goleiro de futebol mexicano Omar Ortiz Uribe, conhecido como “El Gato” Ortiz, foi condenado na tarde desta terça-feira (8) a 75 anos de prisão por participação em ao menos três sequestros ocorridos em 2002 e associação a uma organização criminosa no México. Um juiz do estado de Nuevo León foi o responsável pela decisão.

De acordo com o Globo Esporte, citado pelo site Notícias ao Minuto, a investigação apontou que Ortiz tinha voz ativa no grupo chamado Gulf Cartel, que atuava principalmente na zona metropolitana da cidade de Monterrey. O jogador profissional fez contatos durante mais de 10 anos e era o responsável por indicar as vítimas e fornecer informações providencias para a execução dos sequestros. Ele era pago por isso.

Ortiz tem 42 anos e está preso desde 2012 por conta das acusações e aguardava o julgamento na cadeia de Cadereyta, em Nuevo León.

O ex-goleiro iniciou no futebol em 1997 com a camisa do Monterrey. Ele passou pelo Celaya, Necaxa, Chiapas e Atlante.