Campanha “Nascer Livre para Brilhar” lançada no Bié

Segundo a Angop, a campanha denominada “Nascer Livre para Brilhar”, que visa eliminar a transmissão da doença do VIH de mãe para o filho foi lançada segunda-feira, na Cuito (Bié) pela esposa do governador da província, Catarina Alfredo.

Em declarações à imprensa, no acto de lançamento, a coordenadora da campanha na região, Catarina Alfredo, disse que para o êxito da luta contra à epidemia a necessidade de um combate sistemático ao estigma e à discriminação.

Na sua óptica, a informação deve ser abrangente, capaz de vencer preconceitos, considerando a doença como o principal problema de saúde pública a nível do país.

Nesta conformidade, Catarina Alfredo augura êxitos na materialização do projecto, salientando que a acção visa dentre outros objectivos conjugar esforços na luta para diminuição da doença no país, bem como o perigo que a mesma representa na sociedade.

O projecto, lançado em Dezembro de 2018, pela primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço, visa eliminar a transmissão do vírus através do corte vertical para a redução da morte materno-infantil pelo HIV/sida até 2022 no país.