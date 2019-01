CAF anuncia hoje terça sede do CAN-2019

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciará nesta terça-feira o país que sediará o Campeonato Africano das Nações em futebol (CAN2019), numa disputa entre Egipto e África do Sul, substituindo às pressas Camarões, descartado por atrasos nas infra-estruturas e problemas de segurança, escreve a Angop.

Egipto e África do Sul são os únicos dois países que se ofereceram em meados de Dezembro a organizar o evento. Marrocos, que tentou sem sucesso ser escolhido para organizar a Copa do Mundo de 2026, aparecia como grande favorito a herdar a organização da CAN, mas nem sequer apresentou candidatura.

Em 2014, a CAF escolheu Camarões para sediar o torneio continental em 2019, a Costa do Marfim em 2021 e a Guiné em 2023.

Após descartar Camarões para a edição deste ano, a CAF decidiu redistribuir as sedes dos próximos torneios. Os camaroneses ficarão assim com o evento em 2021, enquanto a Costa do Marfim organizará o torneio em 2023. Nesta segunda-feira, a Guiné anunciou ter aceitado organizar a edição de 2025.

A África do Sul é o único país do continente a ter sediado uma Copa do Mundo (2010) e já organizou o torneio continental em duas ocasiões, 1996 e 2013. Nesta última, substituiu a Líbia, que precisou renunciar devido à grande instabilidade política e à falta de segurança no país.

Já o Egipto organizou quatro edições da CAN, a última vez em 2006.