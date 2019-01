Bolsonaro desiste da instalação de base militar norte-americana no Brasil

A ideia de ter por aqui uma base dos EUA não foi bem recebida pelos líderes militares brasileiros

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro desistiu da instalação de uma base militar dos Estados Unidos em território brasileiro. O recuo aconteceu depois da má repercussão da ideia entre os líderes militares do Brasil.

De acordo com a “Folha de S. Paulo”, o presidente comunicou aos comandantes militares e oficiais generais da cúpula das Forças Armadas, em mensagem passada pelo ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, que não haverá base americana no Brasil enquanto ele for presidente.

A possibilidade da instalação da base norte-americana foi anunciada por Bolsonaro durante uma entrevista ao SBT, na semana passada. A intenção foi confirmada, em seguida, pelo ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo. Na sequência, o secretário de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, elogiou a iniciativa brasileira.

No entanto, a possibilidade desagradou o Alto Comando do Exército.