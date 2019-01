Biblioteca Nacional expõe amostra etnográfica de Angola

A Biblioteca Nacional de Angola promove a partir desta terça-feira, no seu espaço, em Luanda, uma amostra bibliográfica sobre a etnografia angolana, no âmbito do Dia da Cultura Nacional.

Trata-se de uma amostra, de acordo com o director-geral da instituição, João Pedro Lourenço, destinada a chamar a atenção dos estudantes para os factos que marcaram e continuam a marcar a história de Angola.

O acervo exposto faz parte de uma colecção de mais de 100 mil exemplares que se encontram nos arquivos da biblioteca.

A exposição que ficará patente até ao dia 12 do corrente mês.

João Pedro Lourenço informou que a biblioteca conta com livros produzidos desde a época colonial até aos dias actuais e que retratam a história nacional em diferentes línguas nacionais e estrangeiras.

Quase sem espaço físico para os livros, o director fez saber que dentro em breve estarão em plataforma digital.

Destacou a necessidade de ser construída uma nova infra-estrutura, tendo em conta que o actual espaço está sem capacidade para a demanda do mercado.

Em 2018, a biblioteca recebeu mais de 100 mil usuários.