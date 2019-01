Aí estão eles. Veja os três novos smartphones da Huawei

O P30 Lite, o P30 e o P30 Pro terão muito poucas diferenças no que diz respeito ao ecrã.

O site SlashLeaks partilhou uma imagem que mostra os protetores de ecrã dos três smartphones da Huawei que fazem parte da série P30, a qual está prevista para este primeiro semestre do ano. Como pode ver, os três modelos parecem ter muito poucas diferenças relativamente à face frontal, revelando molduras reduzidas e um entalhe mínimo no topo do ecrã.

O mesmo site publicou mais quatro imagens do P30 Lite, o mais modesto do trio. Nestas imagens é possível vermos que o dispositivo terá uma câmara dupla e reterá o sensor de impressões digitais na face traseira. Todavia, é esperado que os dois outros modelos – o P30 e o P30 Pro – já incluam o sensor de impressões digitais no ecrã que foi estreado com a série Mate 20.

Resta agora esperar que a Huawei revele novidades sobre estes novos smartphones, seja durante o Mobile World Congress no final de fevereiro ou num evento próprio. Mas, atendendo ao historial da Huawei, é provável que se trate da segunda hipótese.