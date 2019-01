Aeronave da TAAG avariada no Brasil já em Luanda

Como consequência da sucção de uma ave, o voo DT 748 viu danificado um dos reactores por altura da aterragem, sábado (dia 5), sem, no entanto, ter colocado em risco a vida dos passageiros nem provocado qualquer embaraço de ordem operacional.

De imediato, o aparelho foi entregue aos serviços de manutenção brasileiros, para uma inspecção mecânica rigorosa, como recomendam as normas internacionais de aviação e do fabricante, facto que condicionou o seu regresso (às 22h00 de domingo) à capital angolana.

Segundo o porta-voz da operadora oficial angolana, Carlos Vicente, para evitar transtornos aos clientes, a companhia nacional de bandeira incluiu os passageiros contemplados na viagem do dia seis, num outro voo que saiu de Lisboa nas primeiras horas de segunda-feira.

Recorda-se que em Fevereiro de 2012, um avião da TAAG havia aterrado de emergência no Aeroporto de Lisboa, devido a problemas técnicos nas comunicações do aparelho Boeing 777-300, com 197 passageiros a bordo, facto que também ocorreu em 2010, com um outro Boeing 777.