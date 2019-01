Administração municipal retoma projecto “Cimento e Tinta”

O projecto “Cimento e Tinta”, consubstanciado na pintura e melhoria das fachadas dos edifícios e estabelecimentos públicos e privados da cidade de Malanje, paralisado há mais de três anos, retoma este ano, no quadro das acções da administração local para 2019.

A garantia foi dada hoje (segunda-feira) à Angop, pelo administrador municipal de Malanje, João de Assunção, referindo que o projecto está enquadrado nos serviços comunitários do município de Malanje, e conta com uma cobertura de 41 milhões e 493 mil kwanzas do Orçamento Geral do Estado para 2019 (OGE/2019) da província de Malanje.

Segundo afirmou, a iniciativa visa conferir uma outra imagem a urbe e numa primeira fase, acrescentou a fonte, a prioridade recairá para os edifícios públicos, enquanto os privados dependerão de valores remanescentes.

Por outro lado, João de Assunção informou que o OGE/2019 do município de Malanje prevê a manutenção de semáforos da cidade, muitos dos quais inoperantes, resultante das acções de vandalização a que têm sido alvo por parte de meliantes, que furtam sobretudo a parte eléctrica dos mesmos equipamentos.

Para além da recuperação dos semáforos, a administração municipal de Malanje vai trabalhar com outros órgãos, como o Ministério do Interior, com vista a travar actos de pilhagem dos meios em causa.