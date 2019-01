Vice campeã começa nacional juvenil com vitória

O Núcleo do 1° de Agosto venceu hoje, domingo, no pavilhão Acácias Rubras, em Benguela, a equipa do Atlético do Namibe, por 32-23, na abertura da série B do Campeonato Nacional Juvenil de Andebol em feminino, que decorre de 06 a 15 do corrente.

Ao intervalo deste desafio, o Núcleo de Benguela do 1º de Agosto vencia já por 14-8.

Para a mesma jornada, na série A, o 1° de Agosto derrotou a equipa do Pérola da Baía Farta, por 34-11, o Petro de Luanda venceu o Petro de Huambo, por 22-20, e o Electro do Lobito bateu o Chicapa da Lunda Norte, por 26-22.

Já em Masculino, a competição registou os seguintes resultados:

Série A

Petro do Huambo /Associação da Madeira, 26-28

Clube Ferroviário/Mora do Namibe, 31-22

Renascimento do Uíge/Recreativo do Chingo, 41-17

Folgou a Banca de Luanda por força de calendário

Amanhã jogam para segunda jornada em Masculino, na série A

Grupo Desportivo do Chingo/Petro do Huambo

Mora do Namibe/Renascimento do Uíge

Assoc. Sport Madeira/Clube Ferroviário

Série B

Grupo Desportivo Pecandec/Grupo Desportivo Chicapa

Grupo Desportivo da Banca/Sporting de Cabinda

Folga a Escolinha do Huambo

Série A, em Feminino

Petro de Luanda/Peróla da Baia-Farta

GD da Chicapa/1° de Agosto

Electro do Lobito/Petro do Huambo

Série B

Marinha de Guerra/Núcleo do 1° de Agosto de Benguela

União de Malanje/Progresso do Sambizanga

Folga o Atlético do Namibe

O 1° de Agosto em feminino e o Renascimento do Uíge em masculino são os campeões em título nesta categoria (juvenil).