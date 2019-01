Última Hora: Militares apoderam-se de estação de rádio para declarar golpe de Estado no Gabão

Oficiais militares do Gabão fizeram um aparente golpe de estado na manhã desta segunda-feira,07, ‘assaltando’ a estação de rádio estatal e declarando a sua insatisfação com o presidente Ali Bongo, que se recupera de um derrame cerebral em Marrocos.

Um discurso de Ano Novo de Bongo “reforçou as dúvidas sobre a capacidade do presidente de continuar a cumprir com as suas responsabilidades”, disse o tenente Kelly Ondo Obiang, líder do autodeclarado Movimento Patriótico das Forças de Defesa e Segurança do Gabão. .

A mensagem de rádio foi transmitida por volta das 4:30 da manhã, hora local. Uma fonte próxima ao governo disse que houve tiros na estação de televisão nacional, mas que os conspiradores pareciam ser um pequeno grupo de soldados.

Um porta-voz da presidência disse à Reuters que fará uma declaração em breve.

Bongo, 59, foi hospitalizado em outubro na Arábia Saudita depois de sofrer um derrame cerebral e segue o tratamento em Marrocos desde novembro.

No seu discurso no Ano Novo, Bongo reconheceu problemas de saúde, mas disse que estava a recuperar.

A família Bongo governou o país produtor de petróleo por quase meio século. Bongo é presidente desde que sucedeu o seu pai, Omar, que morreu em 2009. Sua reeleição em 2016 foi marcada por reclamações de fraude e protestos violentos.