‘Recolher obrigatório’ no bairro da Calemba: Meliantes assaltam tudo e todos

Seis homens munidos com armas AKM-47 assaltaram, na madrugada desta segunda-feira, 7, três cantinas e quatro residências no bairro da Calemba, em Luanda, adjacente ao Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Geral da Polícia Nacional (PN).

Os ataques ocorreram por volta das 3:00, sendo que os seis homens saquearam as cantinas e arrombaram as portas das residências, levando alguns haveres que estavam no interior das habitações.

Ao NJOnline, o director de Comunicação do Ministério do Interior, intendente Mateus Rodrigues, explicou que o bairro da Calemba não está referenciado entre os que apresentam elevados índices de delinquência.

“O policiamento naquela zona é da responsabilidade da Polícia de Intervenção Rápida (PIR). Não é muito frequente ouvirmos relatos de prática de crimes na Calemba”, disse, acrescentando que a zona é bastante tranquila devido à presença da PIR.

Segundo uma fonte do SIC-Luanda que acorreu ao local do crime depois da denúncia feita pelos moradores, não há perdas humanas a lamentar.

“Apesar dos estragos que os meliantes fizeram nesta zona, não tivemos o registo de nenhum ferido”, disse ao NJOnline fonte do SIC-Luanda, salientando que as diligências do SIC estão a ser desencadeadas com a PIR para localizar e deter os assaltantes.