Não sou Marimbondo, sou uma sereia encantada – Tchizé dos Santos

Reagindo a uma publicação do Club K, a empresária Tchizé dos santos, fez um apelo, hoje, a todos os jornalistas de investigação para a averiguação de todas a seguradoras de Angola.

Através do seu instagram oficial a empresária fez uma publicação apelando a investigação das seguradoras de Angola.

Saber como foram criadas, onde foram buscar o dinheiro para complementar o capital e com como foram impulsionadas.

“Uns comem as castanhas e a outros rebenta-se-lhes a boca” (Adágio popular). Eu estava caladinha… Tentaram “queimar-me” com nova tentativa mediática de “assassinio de carácter”, então aqui vai: escreveu a deputada do MPLA.

Apelo por favor aos jornalistas de investigação, a começar pelo Sr Rafael Marques e todos os interessados que vejam a lista de todos os acionistas, desde os constituintes até aos subscritores actuais das ações e todos os beneficial owners (benefíciários finais/por trás de testas de ferro) de todas as seguradoras de Angola, como elas foram criadas, onde foram buscar dinheiro para integralizar o capital e como foram alavancadas – continua.

De acordo com a filha do ex-presidente da República, “Aí estará a resposta porquê que umas nunca conseguiram sair do papel e outras dão milhões a pessoas que estão em cargos públicos ao mais alto nível e não nasceram herdeiros de pais ricos. Já dizia o meu falecido avô Abrantes: “A afronta em nome da honra não é falta de respeito ou de carácter, mas uma evidência dele”. (Adágio popular)”

– Vão atacar quem comeu as centenas de milhões do BPC sem garantias e sem obra para justificar tais levantamentos. Há muito por onde encontrar gente que não mereceu as excessivas oportunidades que teve.

Deixem-me fora das vossas guerras de tubarões venenosos que eu não sou Marimbondo, sou uma SEREIA encantada, com coração de fada e alma de rainha… 🧜🏽‍♀️🧚🏽‍♂️👸🏽. Classe e humildade nunca me faltou…e confesso que também tenho bom gosto! Gosto de estar do lado do BEM.

Welwitschea dos Santos “Tchizé”