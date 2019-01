MPLA em Luanda manifesta apoio ao novo governador

O novo governador provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova, recebeu nesta segunda-feira o apoio e a solidariedade do Comité Provincial do MPLA na capital do país, em mensagem de felicitações.

Na nota a que a Angop teve acesso hoje, o MPLA em Luanda reafirma o compromisso de tudo fazer para a concretização das políticas públicas que visam a melhoria das condições de vida dos habitantes da capital angolana.

Nessa esteira, o Comité Provincial do MPLA exortou os militantes e simpatizantes a adoptarem uma conduta que vai de encontro com a materialização do slogan “melhorar o que está bem, corrigir o que está mal.

Sérgio Luther Rescova foi nomeado governador de Luanda a 03 do mês em curso, pelo Presidente da República, João Lourenço, em substituição de Adriano Mendes de Carvalho.