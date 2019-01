Mil 150 vagas para o ensino superior na província

As duas únicas instituições do ensino superior na província do Bengo (uma pública e uma privada) disponibilizam para o presente ano lectivo um total de 1.150 vagas.

A Escola Superior Pedagógica (ESP) disponibiliza 650 vagas para os cursos de licenciatura em Língua Portuguesa, Matemática, História, Psicologia e Pedagogia ministrados na única instituição pública do ensino superior na província do Bengo.

As inscrições para os novos candidatos tiveram início no dia 4 e terminam a 18 de Janeiro. Os exames de acesso deverão decorrer entre 11 e 15 de Fevereiro.

Por outro lado, o Instituto Superior Técnico de Angola (ISTA) tem a disposição 500 vagas para candidatos que pretendam ingressar nesta instituição de ensino privado no ano lectivo 2019.

O ISTA tem disponíveis os cursos de Contabilidade, Direito, Psicologia, Comunicação Social, Engenharia Informática e Electrotecnia, sendo que alguns cursos podem não arrancar caso não haja adesão suficiente por parte dos interessados.