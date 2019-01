Meliantes alvejam mortalmente jovem de 21 anos em Viana

Jovem Marinethe Londaka de 21 anos, foi morta no último domingo, 06, com um tiro da cabeça, quando regressava de um convívio entre amigos, no bairro da Estalagem, em Viana.

De acordo com fontes do Portal de Angola, o homicídio teve lugar no bairro da estalagem, rua do Milennium.

Segundo populares, por volta das 19 horas de Domingo, 06, Marinethe Londaka de 21 anos , regressava de um convívio quando foi ‘interpelada’ por meliantes.

“Ela estava numa moto ‘kupapata’ quando foram abordados por delinquentes que vinham numa outra moto”, disse uma testemunha, acrescentando que o motoqueiro que transportava a jovem não mostrou resistência até que, já em posse da mesma, ouviram gritos de socorro, que os levou a disparar e tendo um dos tiros atingido mortalmente a cabeça da Jovem Marinethe Londaka.