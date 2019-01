Índia concede linha de crédito a Moçambique para compra de equipamento ferroviário

O Banco de Exportações e Importações (ExIm) da Índia abriu uma linha de crédito de 95 milhões de dólares para que Moçambique adquira equipamento ferroviário, ao abrigo de um acordo recentemente assinado em Maputo, informou a instituição.

De acordo com a Plataforma, a linha de crédito vai permitir que o governo de Moçambique adquira material ferroviário circulante, como sejam locomotivas, carruagens de passageiros e vagões de diverso tipo.

A assinatura do acordo para esta nova linha de crédito representa o décimo terceiro financiamento do género concedido pelo banco indiano em nome do governo do país ao seu congénere de Moçambique, cujo montante agregado atinge actualmente 734,44 milhões de dólares.