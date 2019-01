Golo de Show volta a colocar o 1º de Agosto na liderança

O golo solitário de Show, aos 43 minutos, levou ao triunfo do 1º de Agosto sobre o Sporting de Cabinda, por 1-0, em jogo de encerramento da 10ª Jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão (GirabolaZap2018/19), disputado, hoje, no Estádio 11 de Novembro.

Com este feito, resultante de um forte remate de fora da área do adversário, o campeão nacional ” quebra a onda” de três empates consecutivos. Inicialmente, foram os agostinos que tomarem as redeas do desafio, com incursões ao reduto contrário.

Aos sete, o capitão Dany Masunguna desvia o esférico “madrugador” dos sportinguistas, que se encaminhava com algum perigo para a baliza dos “militares”.

Na resposta, os avançados do 1º de Agosto são incapazes de dar sentido positivo à bola. Ary Papel faz a bola passar por cima da baliza da formação cabindense, aos 17. O mesmo jogador volta a claudicar, não conseguindo interceptar o cruzamento de um dos seus colegas, aos 20.

Decorridos 30, Mabululu remata à figura do guarda-redes Leo do colectivo de Cabinda, deixando atónito os adeptos “rubro e negros”. O avançado Fundo do Sporting obriga a uma defesa arrojada por parte do guarda-redes Tony Cabaça, aos 40.

Apesar disso, o 1º de Agosto inaugura o marcador, por intermedio de Show, na sequência de um forte remate de pé esquerdo, sem hipóteses ao guardião Leo, que apenas observa a rede a mexer, levando ao delírio e festejos os cerca de cinco mil espectadores no campo, trajados predominantemente com as cores (vermelho, preto e amarelo) do clube.

Embora em desvantagem, o Sporting não para de lutar, em duas ocasiões por pouco viola a baliza dos anfitriões, pecando apenas na falta de frieza dos seus componentes, principalmente aos 45.

Nesta toada, em que o 1º de Agosto também se mostrava bastante perdulário, a partida chega ao intervalo, com a vantagem mínima a seu favor. No reatamento, o ascendente e domínio volta a pertencer ao detentor do título, mas sempre contando com a pronta réplica do oponente.

Saída de Calê e entrada de Gláucio, no Sporting de Cabinda, aos 59. O mesmo Gláucio não consegue sequenciar uma jogada iniciada pelos seus companheiros, aos 62. Do 1º de Agosto, Buá rende Nelson da Luz, aos 64. Ary Papel é incapaz de “ludibriar” o guarda-redes do Spoting, aos 68.

Chico entra no posto de Choma, aos 70, na formação visitante. O visitado responde, com saída de Mabululu e no seu lugar vai Mingo Bile. O capitão Castro leva perigo a baliza do 1º de Agosto, aos 76. O irreverente Ary Papel faz a bola embater na trave da baliza do Sporting, aos 79, recebendo palmas das bancadas.

Já na fase derradeira, o sportinguista Nelinho substitui Pedrito, bem como o Mário ao Macaia, por parte dos agostinos. Mongo, isolado, se deixa desarmar pelo adversário em plena área da equipa de Cabinda. Até ao apito final do trio de arbitragem feminino, constituído por Tânia Duarte (principal), Luísa Luhaco e Andália Jeremias (Assistentes), o resultado permanece.

Com esta vitória, o 1º de Agosto volta a partilhar a liderança do Girabola com o Desportivo da Huíla, ambos com 19 pontos, enquanto o Sporting mantêm os 11 pontos, em nono lugar.