Ex-juiz da Suprema Corte da Venezuela fugiu para os EUA para protestar contra Maduro

Segundo a Reuters, o ex-juiz venezuelano da Suprema Corte, Christian Zerpa, fugiu para os Estados Unidos para protestar contra o segundo mandato do presidente Nicolas Maduro, que começará com sua posse nesta semana.

A mais recente deserção do governo da OPEP, atingido pela crise, ocorre em meio à crescente pressão internacional sobre Maduro sobre seu novo mandato, que resultou de um voto de 2018 amplamente rejeitado por países ao redor do mundo como uma farsa.

“Eu decidi deixar a Venezuela para negar o governo de Nicolas Maduro”, disse Zerpa em entrevista à EVTV, que é transmitida via cabo e internet.

“Acredito que (Maduro) não merece uma segunda chance porque a eleição que ele supostamente ganhou não foi livre e competitiva.”

O Supremo Tribunal confirmou em comunicado que fugiu, referindo-se a ele como um ex-magistrado e acrescentando que abriu uma investigação em novembro sobre acusações de assédio sexual por parte de mulheres em seu escritório. A liderança do tribunal recomendou que ele seja demitido das alegações, disse, sem fornecer detalhes.

Zerpa foi durante anos um aliado crucial de Maduro na Suprema Corte, que apoiou o Partido Socialista no poder em todas as disputas legais desde as eleições de Maduro em 2013.

Ele escreveu uma decisão de 2016 que forneceu a justificativa legal para o governo de Maduro despojar o Congresso da maioria dos seus poderes depois que o Partido Socialista perdeu o controle do órgão para a oposição numa eleição esmagadora.

Zerpa na entrevista descreveu a Suprema Corte como “um apêndice do poder executivo”, e disse que os juízes às vezes eram convocados ao palácio presidencial para receber instruções sobre como decidir sobre certos casos delicados.

O Ministério da Informação não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Zerpa disse que não criticou a eleição de Maduro em maio de 2018 para garantir que ele pudesse abrir caminho para uma saída segura do país na companhia de sua família.

Líderes da oposição pediram que governos estrangeiros não reconheçam Maduro após sua posse na quinta-feira, e um grupo de nações latino-americanas pediu na sexta-feira a Maduro que não tome posse.

Mas diplomatas consultados pela Reuters disseram que poucos países devem fechar embaixadas ou romper relações com a Venezuela.

As palavras de Zerpa ecoaram as do ex-juiz Eladio Aponte, que fugiu para os Estados Unidos em 2012 e disse que o governo do falecido líder socialista Hugo Chávez – o antecessor de Maduro – manipulou sistematicamente os assuntos da corte.