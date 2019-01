Detidos supostos autores da morte de jovem no Caiezo

Dois cidadãos nacionais, de 18 e 21 anos de idade, acusados da morte de um jovem de 18 anos, no passado dia 2 deste mês, no bairro Caiezo, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

De acordo com a Angop, os jovens foram apresentados nesta segunda-feira como presumíveis autores do sequestro, espancamento e ferimentos com objectos contundentes à vítima. Serão encaminhados ao Tribunal Provincial para a constituição do processo responderem pelo acto.

De acordo com o porta-voz do SIC em Malanje, Lindo Ngola, os indivíduos são também réus confessos do crime de roubo de 15 telemóveis no bairro Carreira de Tiro, ocorrido no mês de Dezembro último.

O responsável precisou que a par desses, foram igualmente detidos quatro outros cidadãos envolvidos nos crimes de violação sexual de menores, furto qualificado e burla por defraudação.

Lindo Ngola enalteceu a colaboração da população durante as investigações, contribuindo significativamente para a detenção dos infractores.