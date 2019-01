Cidade do Sumbe acolhe Conferência Anual da Igreja Metodista

A cidade do Sumbe, província do Cuanza Sul, acolhe, de 09 a 13 de Janeiro de 2019, a 34ª Conferência Anual do Oeste de Angola, da Igreja Metodista, soube hoje a Angop de fonte da organização.

No encontro, a decorrer sob o lema “Metodistas Convertidos, em Busca da Santidade”, será avaliado o desempenho de todas as áreas de trabalho da igreja.

Serão ainda avaliados os relatórios das actividades de 2017-2018, traçadas novas estratégias, revisão dos métodos de resgate dos valores morais e cívicos e o combate à violência na sociedade.

O evento, que vai contar com a presença de 740 delegados, provenientes de 12 províncias do país, será presidido pelo bispo da Conferência Anual do Oeste de Angola, Gaspar João Domingos.

A 33ª Conferência Anual do Oeste de Angola realizou-se em Janeiro de 2018, em Luanda, sob o lema “Metodistas ao Serviço de Cristo, Somos Conexionais”.