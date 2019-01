Chuva mata pessoa em Mbanza Kongo

Um cidadão que aparenta ter 37 anos de idade morreu na noite de domingo em consequência da chuva torrencial que caiu sobre a cidade de Mbanza Kongo, capital da província do Zaire.

Segundo o responsável do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), António Júnior, em declarações hoje à Angop, o infortúnio ocorreu no bairro 4 de Fevereiro, periferia da cidade de Mbanza Kongo, quando o malogrado tentava a travessar a vala de drenagem, tendo sido arrastado pela correnteza de água.

Informou que a chuva, alagou também dezenas de casas no bairro 4 de Fevereiro, estando o serviço de protecção civil e bombeiros a proceder ao levantamento dos prejuízos causados, para nas próximas horas determinar com exactidão o número de moradias afectadas.

Segundo a fonte, o corpo já foi removido para a morgue do hospital provincial do Zaire. Esta é a segunda morte por enxurradas que se regista na cidade de Mbanza Kongo, desde 2016.

A cidade de Mbanza Kongo tem uma população estimada em 155 mil e 174 habitantes, distribuídos em cinco bairros: Sagrada Esperança, Martins Kidito, Álvaro Buta, 11 de Novembro e 4 de Fevereiro.