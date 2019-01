Avaria retém avião da TAAG no Brasil

O Boeing 777-200, que operava na rota Luanda/São Paulo/Luanda, encontra-se retido desde domingo (dia 6), no Aeroporto de Guarulhos, naquela cidade brasileira, devido à avaria de um dos motores por altura da aterragem.

Os danos no reactor são resultantes da sucção de uma ave, situação que, ainda assim, não perigou a vida dos passageiros nem provocou qualquer embaraço de ordem operacional, informa a companhia nacional de bandeira, através de um comunicado.

A referida aeronave, que saiu da capital angolana no sábado (dia 5), está entregue aos serviços de manutenção local, para uma inspecção rigorosa, como recomendam as normas do fabricante e a aviação civil, pelo que a TAAG se desculpa pelos transtornos causados aos clientes.

Esse voo DT 748 tinha o seu regresso para Luanda, inicialmente marcado para as 22h20 de domingo (horas locais), mas por esta razão apenas o faria hoje (dia 7), às 10h00, com chegada a Luanda prevista para as 18h15, horas de Angola. Contudo, até agora continua no Brasil.

Em Fevereiro de 2012, um avião da TAAG havia aterrado de emergência no Aeroporto de Lisboa, devido a problemas técnicos nas comunicações do aparelho Boeing 777-300, com 197 passageiros a bordo, facto que também ocorreu em 2010, com um outro Boeing 777.