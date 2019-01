Ataque a tiros dentro de bar mata criança de 8 anos na Bahia

O tio dele, Iago França dos Anjos, alvo dos disparos, está em estado grave

De acordo com o Notícias ao Minuto, um ataque a tiros deixou um menino de 8 anos morto, na tarde desse domingo (6), em Eunápolis, no sul da Bahia. A criança, identificada como Joelson Neto França de Oliveira, foi atingida no peito e não resistiu aos ferimentos. O tio dele, Iago França dos Anjos, alvo dos disparos, está em estado grave.

Segundo informações do G1, as vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas pelos tiros. Um homem chegou ao estabelecimento e começou a disparar.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu e, até o momento, não foi encontrado. Iago já havia sido preso por porte ilegal de arma. A polícia investiga o caso.