Alemanha tranquiliza britânicos: ‘Ninguém será obrigado a sair daqui imediatamente’

Berlim está a cooperar com as autoridades do Reino Unido para manter a comunicação aérea entre a Alemanha e o Reino Unido em caso de não cumprimento do Brexit, disse nesta segunda-feira um representante do Ministério dos Transportes da Alemanha.

“No caso de uma retirada descoordenada [da União Europeia], nem um único cidadão [do Reino Unido] será obrigado a deixar imediatamente a Alemanha”, afirmou Schmidt.

O miniistro ainda afirmou que os britânicos poderão se aplicar para a residência permanente e terão um prazo de três meses para receber essa permissão. Berlim também prometeu cooperar com Londres e manter a comunicação dos países no caso de um Brexit sem acordo.

“O governo alemão está interessado em uma parceria muito próxima com a comunicação no espaço aéreo do Reino Unido e está a cooperar activamente com ela”, disse o representante do Ministério dos Transportes da Alemanha em conferência de imprensa.

O Reino Unido deve se retirar da União Europeia até o final de Março, mas a possibilidade de uma retirada sem acordo ou da realiazação de um novo referendo sobre o tema têm aumentado, à medida em que o Parlamento não se mostra disposto a apoiar o acordo existente entre a premeira-ministra britânica Theresa May e os seus colegas em Bruxelas.

May precisa de 318 votos para conseguir passar o acordo no Parlamento. No entanto, 117 dos 317 parlamentares conservadores votaram contra ela durante uma moção de confiança levada à cabo no dia 12 de Dezembro, quando ela quase perdeu o cargo, o que indica pouco apoio dentro do próprio partido da situação.