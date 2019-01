Zaire: Polícia recupera viatura roubada em Luanda

Forças afectas ao Comando Provincial da Polícia Nacional no Zaire, em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), detiveram, ontem, sábado, no posto controlo do rio Loge, uma viatura roubada em Talatona, província de Luanda.

A detenção da viatura de marca Suzuki, modelo Swift, de cor cinzenta, com a chapa de matrícula LD-15-55-CG, ocorreu no município do Nzeto, fruto do trabalho operativo de contenção e fiscalização de viaturas que apresentavam características alteradas ou furtadas.

Importa referir que, a Polícia está no encalço do suposto criminoso que se encontra em fuga, para os devidos procedimentos legais.