Vencedores dos Globos de Ouro são conhecidos hoje

A cerimónia dos prémios Globos de Ouro, da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, acontece hoje, com o filme “Vice” e a série “American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace” a liderarem as nomeações.

Um ano depois de uma edição marcada pelo discurso da apresentadora Oprah Winfrey contra “os homens poderosos e brutais” em pleno desenvolvimento do movimento #MeToo, a indústria cinematográfica norte-americana volta a olhar para o que foi feito nos últimos meses.

No cinema, o filme biográfico “Vice”, de Adam McKay, centrado na vida do antigo vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, está nomeado em seis categorias, nomeadamente nas de melhor realização e argumento, para Adam McKay, e elenco, encabeçado por Christian Bale.

Com cinco nomeações seguem-se “Assim Nasce uma Estrela”, “Green Book: Um Guia para a Vida” e “A Favorita”.

Na categoria de melhor filme de drama estão nomeados “Black Panther”, “Assim nasce uma estrela”, “BlacKKKlansman”, “Bohemian Rhapsody” e “Se esta rua falasse”.

Para melhor comédia ou musical foram escolhidos “O regresso de Mary Poppins”, “Green Book”, “A Favorita”, “Vice” e “Crazy rich asians”.

O ator Bradley Cooper está duplamente nomeado, como melhor realizador e melhor ator de drama com o remake de “Assim Nasce uma Estrela”, que marca a sua estreia atrás das câmaras.

No campo televisivo, a série mais nomeada é “American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace” com quatro indicações, seguindo-se “The Americans”, “Barry”, “Homecoming”, “O Método Kominsky”, “Sharp Objects”, “A Very English Scandal” e “The Marvelous Mrs. Maisel” com três cada.

A cerimónia dos Globos de Ouro decorrerá ao princípio da madrugada (hora portuguesa) no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, com apresentação de Sandra Oh e Andy Samberg.

Cinema

Melhor Drama

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“Se Esta Rua Falasse”;

“Assim Nasce Uma Estrela”

Melhor Atriz (Drama)

Glenn Close

Lady Gaga

Nicole Kidman

Melissa McCarthy

Rosamund Pike

Melhor Ator (Drama)

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Lucas Hedges

Rami Malek

John David Washington

Melhor Comédia ou Musical

“Crazy Rich Asians”

“The Favourite”

“Green Book”

“O Regresso de Mary Poppins”

“Vice”

Melhor Atriz (Comédia ou Musical)

Emily Blunt

Olivia Colman

Elsie Fisher

Charlize Theron

Constance Wu

Melhor Ator (Comédia ou Musical)

Christian Bale

Lin-Manuel Miranda

Viggo Mortensen

Robert Redford

John C. Reilly

Melhor Filme de Animação

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Melhor Filme Estrangeiro

“Capernaum” (Líbano), de Nadine Labaki

“Girl” (Bélgica), de Lukas Dhont

“Never Look Away” (Alemanha), de Florian Henckel von Donnersmarck

“Roma” (Espanha), de Alfonso Cuarón

“Shoplifters” (Japão), de Hirokazu Kore-eda

Melhor Atriz Secundária

Amy Adams

Claire Foy

Regina King

Emma Stone

Rachel Weisz

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali

Timothée Chalamet

Adam Driver

Richard E. Grant

Sam Rockwell

Melhor Realizador

Bradley Cooper

Alfonso Cuarón

Peter Farrelly

Spike Lee

Adam McKay

Melhor Argumento

“Roma”

“The Favourite”;

“Se Esta Rua Falasse”

“Vice”

“Green Book”

Melhor Banda Sonora

Marco Beltrami, “A Quiet Place”

Alexandre Desplat, “Isle of Dogs”

Ludwig Göransson, “Black Panther”

Justin Hurwitz, “First Man”

Marc Shaiman, “O Regresso de Mary Poppins”

Melhor Canção

“All the Stars”, “Black Panther”

“Girl in the Movies”, “Dumplin'”

“Requiem for a Private War”, “A Private War”

“Revelation”, “Boy Erased”

“Shallow”, “A Star Is Born”

Televisão

Melhor Série (Drama)

“The Americans”

“Bodyguard”

“Homecoming”

“Killing Eve”

“Pose”

Melhor Atriz (Drama)

Caitriona Balfe

Elisabeth Moss

Sandra Oh

Julia Roberts

Keri Russell

Melhor Ator (Drama)

Jason Bateman

Stephan James

Richard Madden

Billy Porter

Matthew Rhys

Melhor Série (Comédia ou Musical)

“Barry”

“The Good Place”

“Kidding”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

Melhor Atriz (Comédia ou Musical)

Kristen Bell

Candace Bergen

Alison Brie

Rachel Brosnahan

Debra Messing

Melhor Ator (Comédia ou Musical)

Sacha Baron Cohen

Jim Carrey

Michael Douglas

Donald Glover

Bill Hader

Melhor Mini-Série ou Filme Produzido para a Televisão

“The Alienist”

“The Assassination of Gianni Versace”

“Escape From Dannemora”

“Sharp Objects”

“A Very English Scandal”