Tom Jones culpa-se pela morte da mulher

Melinda Trenchard perdeu a batalha contra o cancro em 2016.

Foi há cerca de dois anos que Tom Jones viu a mulher, Melinda Trenchard, partir, vítima de cancro do pulmão. Hoje, o artista confessa que se sente culpado pela morte da esposa, justificando que deveria ter feito alguma coisa para tentar forçá-la a procurar tratamento mais cedo.

“Sim [culpo-me pela morte da minha mulher]. Nós começamos a pensar: ‘E se eu a tivesse forçado a ir ao médico?’. Porque é que ela não foi? Pensamos sempre: ‘Fogo, devia ter dito para ela ir [ao médico]”, admitiu, citado pelo Notícias ao Minuto.

Durante a conversa com o jornal Daily Star, o cantor referiu que depois de perder a companheira, há uma letra de uma das músicas de Bob Dylan que o “faz lembrar dela”.

“Chama-se ‘What Good Am I?’. Leio a letra e penso: ‘Jesus Cristo… será que sou parcialmente culpado? Será que devia ter acordado mais cedo?’. Quando descobrimos o cancro já era tarde demais. Pensei: ‘O que é que poderia ter feito?’. Esta música é muito tocante”, contou, referindo que precisou de terapia antes de interpretar novamente o cover do tema.

“Quando ela faleceu, foi um grande choque. Não sabia se seria capaz de interpretar essa música de novo. Foi a única música que fiquei com medo porque ela adorou-a. Fiz terapia em Los Angeles. A terapeuta disse: ‘Agora não pode fazer coisas drástica, tem que dar um tempo’. Falei-lhe da música e ela disse: ‘É a primeira coisa que deve tentar fazer’”, partilhou, recordando que “juntou alguns dos seus músicos e esse foi o primeiro passo”. Além disso, reconheceu que interpretar de novo o tema “realmente ajudou-o” a ultrapassar esta fase difícil.

Aos 78 anos, Tom – que é pai de Mark, fruto do casamento com Melinda – lembrou a dolorosa morte da mulher, mas também se mostrou determinado em seguir com a sua vida.

“Quando acontece algo desta dimensão, é tão devastador que não sabemos como lidar. Nunca tinha lidado com algo assim antes. Sou humano. Em primeiro lugar somos todos seres humanos. Quando perdemos alguém que amamos, é difícil. Mas temos que tentar ou então desmoronamos por completo e outras pessoas vão sofrer. Também temos que pensar na nossa família”, rematou.