Tiago Ilori é um dos processos prioritários em Alvalade

Sporting continua em negociações com o Reading e os próximos dias poderão ser decisivos.

Tiago Ilori continua a ser uma das prioridades do Sporting nesta reabertura do mercado. Tal como o Desporto ao Minuto noticiou em tempo oportuno, os leões sonham com o regresso de um dos ‘meninos’ queridos da Academia de Alcochete e, por isso, continuam em negociações com o Reading.

Segundo apurou o site Notícias ao Minuto, o clube inglês já rejeitou a primeira oferta pelo central e só admite chegar a acordo por um valor a rondar os três milhões de euros.

Ora, por seu lado, os verdes e brancos tentam baixar este montante, contando com um trunfo de peso: a vontade do jogador. O internacional sub-21 português está entusiasmado por voltar a Alvalade e já manifestou esse desejo aos responsáveis do emblema orientado por José Gomes.

Com a saída de Marcelo já nesta janela de mercado, abriu-se uma vaga para o eixo defensivo leonino, que conta agora apenas com Coates, Mathieu e André Pinto. Tiago Ilori é visto como o reforço ideal, pois consegue aliar talento, juventude (25 anos) e capacidade de se revelar uma opção válida na luta por um lugar no onze, face ao profundo conhecimento do clube e do futebol português.

Recorde-se que o defesa deixou o Sporting em 2013 para rumar a terras de Sua Majestade e ao Liverpool, mas nos reds nunca conseguiu impor-se, acabando por entrar numa série de sucessivos empréstimos, primeiro a Granada, depois a Bordéus Aston Villa e mais recentemente ao Reading, clube com o qual assinou um contrato a título definitivo em 2017, válido ate 2020. Os próximos dias poderão ser decisivos no fecho do dossier.