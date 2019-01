Santa Rita reencontra caminho das vitórias

O Santa Rita FC venceu hoje, no estádio 4 de Janeiro, a Académica do Lobito, por 1-0, em jogo da 10ª jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (GirabolaZap2018/19).

Segundo avança Angop, depois da sua primeira vitória no campeonato fora de casa, na jornada anterior, diante do Cuando Cubango FC, por 3-4, o conjunto de Paulo Saraiva repetiu a proeza igualmente hoje, domingo, ao conseguir o seu primeiro triunfo em casa.

O único golo do encontro foi marcado aos 14 minutos por Edmilson, depois de ser assistido à entrada da grande área pelo seu colega GTI.

Aos 45 minutos, num remate de livre direito, o médio Fião, do Santa Rita FC, viu o árbitro do encontro Miguel Mateus a não assinalar o golo, mesmo depois da bola ter passado à linha da baliza, deixando os adeptos e a equipa técnica do Santa Rita insatisfeitos.

No reatamento do jogo, a equipa da casa pouco ou nada conseguiu demonstrar dentro do campo, tendo a Académica do Lobito assumido as contas do desafio, mas perdulário na finalização, com destaque das chances desperdiçadas nos minutos 60 e 70, por Joca e Ayala.

A partir dos 70 minutos, o Santa Rita FC recuou por completo para defender o resultado, uma estratégia que surtiu efeito por fazer valer mais o resultado do que a exibição.