Preocupado, Lula diz que Bolsonaro foi eleito para ‘destruir’ o PT

De acordo com o Notícias ao Minuto, o ex-presidente Lula demonstrou estar muito preocupado com o futuro do Partido dos Trabalhadores após a eleição do candidato do PSL, Jair Bolsonaro.

De acordo com a colunista Daniela Lima, da Folha de S. Paulo, Lula debateu o assunto durante uma conversa que teve com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e com a ex-presidente Dilma Rousseff, na última quinta-feira (3), na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba.

O petista teria dito a suas coopartidárias que Bolsonaro não foi eleito para governar, mas sim para destruir adversários políticos, principalmente o PT e seu legado.

Lula também teria previsto que Bolsonaro iria endurecer seu discurso de combate à corrupção e de criminalização do esquerda para ‘preencher o vazio’ do seu governo, caso seu plano econômico não avance nos primeiros meses de mandato.