Pacaça mata uma pessoa e fere duas em Ndalatando

Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas, no último sábado, em consequência do ataque surpresa de uma pacaça ferida, quando exerciam actividade de campo na localidade do Quissafo, periferia da cidade de Ndalatando (capital do Cuanza Norte), tendo o animal sido posteriormente abatido a tiro por efetivos da Polícia Nacional.

Segundo avança Angop, entre as vítimas consta a cidadã Eva Jacinto que não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer às portas do hospital provincial com sinais de perfurações profundas na região do abdómen, enquanto as outras duas vítimas continuam hospitalizadas, uma das quais submetida a cirurgia por apresentar também perfurações no abdómen, enquanto a outra está internada na ortopedia com lesões musculares.

Segundo o director de enfermagem da referida unidade sanitária, Anselmo Taveira, os dois pacientes encontram-se fora de perigo e a recuperar de forma satisfatória.

Já o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional Edgar Salvador esclareceu que os três cidadãos foram vítimas do ataque de pacaça no último sábado, tendo posteriormente sido mobilizados alguns efectivos que com auxílio de cães de caça conseguiram encontrae o trilho do animal que foi posteriormente abatido a tiro.

Esclareceu que a medida visou evitar novos ataques do animal que apresentava vestígios de ferimentos e atenuar o pânico instalado no seio dos cidadãos que exercem a actividade agrícola no referido perímetro.