Decisão do ex-técnico do Manchester United é manter-se no estrangeiro mais algumas épocas

Apesar do grande interesse de Luís Filipe Vieira em trazer de volta à Luz o “Special One”, José Mourinho não será treinador do Benfica, nem agora, nem no final da época, nem nos próximos anos. A garantia foi dada a O JOGO por fonte oficial próxima do ex-técnico do Manchester United, que está decidido a manter-se no estrangeiro por mais algumas temporadas.

Mourinho ocupava, naturalmente, o topo da lista de Vieira, que chegou a tentar trazê-lo de volta à Luz ainda antes do ingresso de José no FC Porto. O outro nome em cima da mesa é o de Luís Castro, treinador do V. Guimarães, clube que, neste sábado, emitiu um comunicado ameaçador para o Benfica, recordando os regulamentos que condenam os contatos não autorizados com jogadores ou técnicos vinculados por mais de seis meses a outros emblemas. O Vitória considerou hostil o interesse benfiquista em Castro.

O Benfica jogará duas vezes com o V. Guimarães nas próximas semanas, para a Taça e para o campeonato.