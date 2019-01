Magistada pede empenho no combate à corrupção

A presidente do Tribunal Provincial do Bengo, Maria Pacavira, recomendou esta sexta-feira aos órgãos que intervêm na administração da justiça na região a estarem bem municiados de técnicas e conhecimentos para dar resposta adequada aos casos de corrupção e branqueamento de capitais.

Segundo avança o Jornal de Angola, a magistrada fez o apelo no encontro com os órgãos que intervém na administração da Justiça na província do Bengo. “Nesta era de resgate dos valores, as instituições judiciais devem ser as primeiras a serem chamadas para combater a corrupção e outros males que em nada contribuem para o crescimento do país”, afirmou Maria Pacavira.

Os participantes ao en-contro propuseram ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a adaptação do Centro de Toxicodependentes noutro de internamento de menores em conflito com a lei.

À margem da reunião, os membros dos órgãos que intervêm na administração da justiça na província do Bengo visitaram o efectivo prisional no Estabelecimento Penitenciário de Caboxa, que controla 903 reclusos, sendo 788 condenados e 115 detidos. Foram informados sobre a inexistência de casos de excesso de prisão preventiva.

Recomendaram à Direcção dos Serviços Penitenciários no sentido de remeter ao tribunal provincial o mapa estatístico dos reclusos desprovidos de certidões de sentença, provenientes do Tribunal de Luanda e demais tribunais.