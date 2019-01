Hamas condena ataque a escritórios de canal de televisão da ANP em Gaza

O movimento islamita Hamas, que governa na Faixa de Gaza, condenou o ataque ocorrido aos escritórios do canal Palestina TV, sob comando da Autoridade Nacional Palestina (ANP), e pediu às autoridades que mantenham a ordem no enclave.

Cinco mascarados, armados com cassetetes, objetos punçantes e pistolas, atacaram na sexta-feira os escritórios da Corporação Palestina de Radiodifusão, que inclui o canal de televisão e a emissora de rádio Voz da Palestina, situadas no bairro Tal al Hawa, na Cidade de Gaza, informou um correspondente da agência oficial “Wafa”.

Os mascarados destruíram parte do equipamento que encontraram, incluídos transmissores, câmeras, computadores, celulares e o sistema de vigilância, além de arquivos de fitas de segurança e os retratos do presidente palestino e líder da ANP, Mahmoud Abbas, e do pai do nacionalismo palestino, Yasser Arafat.

O Hamas condenou o ataque e pediu ao Ministério do Interior que investigue o ocorrido, embora não tenha duvidado em responsabilizar Abbas “da ira e da polarização entre o povo palestino, como resultado de suas políticas contra a Faixa”, segundo um comunicado.

O movimento islamita também acusou o presidente palestino de “explorar as necessidades do povo e usar seus sustentos como uma carta para pressionar os cidadãos a aceitar suas políticas opressoras”.

O Hamas, à frente de Gaza, e o Fatah, que governa na Cisjordânia sob a liderança de Abbas, mantêm uma rivalidade política desde que em 2007 os islamitas tomaram o poder e expulsaram da Faixa as forças leais ao presidente.

Desde então fracassaram os vários esforços de reconciliação, o último, assinado em 2017, e Abbas implementou sobre o enclave sob bloqueio diversas medidas de pressão, especialmente econômicas, para forçar os islamitas a entregarem o controle do enclave.