Equipa técnica do Desportivo enaltece jogadores

O técnico-adjunto do Desportivo da Huíla, Hélder Cruz, mostrou-se sábado, no Lubango, satisfeito com a vitória de uma bola a zero, contra o Recreativo do Libolo e enalteceu a disciplina dos jogadores em campo, em jogo da 10ª jornada do GirabolaZap.

Em declarações à imprensa, afirmou que a vitória é resultado do trabalho “árduo” desenvolvido durante a semana de treinos e entrega dos jogadores, pois sabiam de antemão que podiam vencer.

“A equipa está de parabéns pelo resultado e vamos trabalhar para atingir o objectivo preconizado pelo clube, traçados no início da temporada, pois não estamos preocupados com a liderança mas em fazer os jogos e somar mais pontos”, enfatizou citado pela Angop.

Por sua vez, o treinador do Recreativo do Libolo, Sérgio Boris, considerou ter sido um jogo equilibrado, sofreram o golo cedo, aos 12 minutos, e no momento em que podiam ter uma capacidade de resposta, o adversário reforçou a sua defesa, impedindo-os de marcar golo.

“Não definimos tão bem o último momento para a marcação de golos, mas agora vamos reflectir e prepararmo-nos melhor para ver qual será o futuro do clube, criando situações boas nos próximos jogos”, realçou.