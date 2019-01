Cunene: Camponeses já trabalham no processo de lavoura

O processo de sementeira e lavoura da campanha agrícola 2018/2019, na província do Cunene, aberta a 12 de Dezembro do ano transacto, já teve o seu início, depois de dois meses de privação das quedas pluviométricas na região, informou hoje, em Ondjiva, o director do gabinete da Agricultura, Pedro Tibério.

A lavoura é a operação agrícola que consiste em traçar sulcos (abertura de trilha) mais ou menos profundos na terra com uma ferramenta de mão ou arado, para em seguida realizar a sementeira (lançar a semente a terra para que a planta germine, cresça e dê fruto).

Segundo informa Angop, as 99 mil e nove famílias camponesas envolvidas na campanha estiveram impossibilitadas de realizar tais acções, devido à falta de humidade dos solos, provocada pela ausência de chuvas, que agora se faz sentir na província.

Pedro Tibério informou que a lavoura no Cunene normalmente é feita entre os meses de Novembro e Dezembro, mas devido ao atraso das chuvas, o arranque desse processo retardou.

Para acautelar perdas no processo produtivo, disse que foram disponibilizadas 10 toneladas de sementes híbridas de massango e igual número de massambala de ciclo vegetativo curto para fazer face à situação de estiagem.

Estão disponíveis 205 mil e 371 hectares de terra e se prevê uma produção de 80 mil toneladas de cereais diversos, contra as 119 mil toneladas da safra anterior, informou.

Nesta campanha, o governo assistiu ainda as famílias camponesas com cinco toneladas de sementes de feijão, 20 toneladas de fertilizantes compostos, duas mil catanas, mil enxadas europeias, 300 limas e mil pás.