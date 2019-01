Crise Real: mais uma derrota e lenços ‘blancos’ para Solari

Real Sociedad vence 2-0 no Santiago Bernabéu

Segundo o MSN, que cita o site Mais Futebol, um penálti de Willian José a abrir, um bom golo de Ruben Pardo a fechar e a confirmação oficial: há crise, e das grandes, no Real Madrid. A Real Sociedad venceu no Santiago Bernabéu por 2-0 e Santiago Solari saiu do relvado assobiado e com lenços blancos agitados nas bancadas.

Solari mostrara-se satisfeito no lançamento da partida com a subida ao quarto lugar, mas esta derrota impõe, para já, a perda de pelo menos um lugar na classificação. E o Barcelona, com um jogo a menos, tem mais sete pontos do que o Real Madrid.

FICHA DE JOGO DO REAL MADRID-REAL SOCIEDAD: 0-2

Desta vez, a meio da segunda parte, o Real Madrid passou a jogar reduzido a dez unidades. Lucas Vazquez foi expulso e complicou ainda mais o trabalho dos colegas.

Além do vermelho, o Real Madrid ficou a lamentar uma falta não assinalada do guarda-redes Rulli a Vinicius, ainda antes do segundo golo dos bascos. O árbitro nada assinalou.

Com a vitória, a Real Sociedad salta para o 11º lugar da liga espanhola. No Real, insistimos, a crise é absoluta: de resultados e de qualidade.

Ai, as saudades de Cristiano!