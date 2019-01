Brahim Díaz muda-se para o Real Madrid

O Real Madrid anunciou, este domingo, a contratação de Brahim Díaz, jovem de apenas 19 anos que fazia parte dos quadros do Manchester City.

Os merengues referem em comunicado que o médio espanhol assinou contrato até 2025, restando apenas cumprir os habituais exames médicos, agendados para a manhã desta segunda-feira, aos quais se seguirá a apresentação oficial no palco de honra do Real Madrid, antes de pisar pela primeira vez o relvado do Santiago Bernabéu como jogador do clube.

Brahim Díaz é namoro antigo dos blancos, que já pretendem o regresso do jogador a Espanha desde o final da temporada passada, altura em que encetaram os primeiros contatos com os citizens pela transferência do atacante espanhol.