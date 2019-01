Avançado lesionou-se contra o Belenenses

Segundo O JOGO, Bas Dost é baixa no Sporting para o jogo com o Tondela. O avançado lesionou-se no jogo com o Belenenses, tendo sofrido um traumatismo craniano, e fica de fora por precaução, regressando ao trabalho na terça-feira, informou o Sporting.