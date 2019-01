Atraso na transição “leva” Progresso ao empate

O treinador do Progresso do Sambizanga, Hélder Teixeira, apontou hoje a morosidade apresentado pelo plantel, na transição da bola da defesa para o ataque, como uma das causas que levou o grupo ao empate diante do Atlético Sport Aviação (ASA), 0-0, no jogo da 10ª Jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão

Falando à imprensa no final da partida realizada no estádio dos Coqueiros, o técnico dos “sambilas” admitiu que o grupo tinha tudo para sair vencedor do duelo, mas não se encontrou, registou problemas na transição de traz para frente e acabou igualando no marcador sem golos com os aviadores.

Explicou que este resultado quebra o plano idealizado, que era vencer para não se distanciar muito dos lugares cimeiros, garantindo que continuarão a trabalhar para voltar às vitórias.

Esta igualdade coloca o Progresso na oitava posição com 12 pontos, ao passo que o rival ASA soma dez pontos, na 14ª posição.