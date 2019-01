Árbitra de jogo de futsal cuspida e agredida à cabeçada por treinador

APAF já condenou o episódio que aconteceu num jogo de infantis no futsal

Uma árbitra de um jogo de infantis de futsal foi agredida por um treinador durante um jogo da Associação de Futebol de Lisboa.

A situação já foi condenada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que informou que Inês Gomes foi agredida com uma cabeçada e cuspida na cara pelo treinador do Centro Popular de Culta e Desporto durante o encontro com o Povoense.

A árbitra, que apresentou queixa às autoridades, não necessitou de receber assistência hospitalar.

«A APAF já prestou o devido apoio e tudo irá fazer para que este ato não passe impune e o agressor seja devidamente castigado», informou o organismo representativo dos árbitros numa publicação no Facebook.