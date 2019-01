Trump reafirma que EUA precisam de um muro e governo mantém-se encerrado

Negociações para reabertura do governo iniciam hoje com braço de ferro entre Donald Trump e democratas

O Senado americano e o congresso preparam-se para continuar as negociações com a Casa Branca neste sábado, 5 de janeiro, num esforço para reabrir o governo, que está parcialmente encerrado há já duas semanas.

O Presidente Trump reiterou, na sexta-feira, a sua insistência no muro na fronteira com o México para garantir segurança adicional, pediu aos democratas que aprovem o financiamento e atacou os media.

Em tweets ele escreveu que tem o apoio de vários lados para a segurança na “fronteira muito perigosa”, incluindo o muro e que as equipas vão negociar durante este fim-de-semana.

Trump responsabiliza democratas pela instabilidade no mercado

Trump escreveu ainda que as reportagens do Washington Post e da NBC têm recorrido a fontes falsas.

O presidente americano twittou também que os democratas poderiam resolver o problema do encerramento do governo num curto espaço de tempo: “Tudo o que têm que fazer é aprovar uma segurança de fronteira REAL (incluindo um muro), algo que toda a gente quer muito, excluindo traficantes de drogas, traficantes de pessoas e criminosos”.

Os democratas disseram várias vezes que não vai haver financiamento para nenhum muro para acabar com o encerramento do governo.

Casa Branca rejeita propostas de democratas para abrir o Governo

Trump disse na sexta-feira que pretende arrastar as negociações por “meses ou até anos” até conseguir o 5.6 biliões de dólares que ele diz precisar para começar a construir o muro.

Ele ameaçou ainda ultrapassar o Congresso e declarar emergência nacional para conseguir ter o muro construído.

O encerramento parcial do governo, que começou em 21 de dezembro de 2018, afecta cerca de 800 mil trabalhadores federais em todo o país.