Tiroteio em salão de bowling faz pelo menos três mortos

Autoridades pedem à população para se manter afastada do local. Há ainda quatro pessoas feridas.

De acordo com a TVI 24, um tiroteio num salão de bowling de Torrance, na Califórnia, Estados Unidos, fez, este sábado, pelo menos três mortos e quatro feridos. O tiroteio aconteceu pouco antes da meia noite local (08:00 em Lisboa). As autoridades apelavam a que as pessoas se mantivessem afastadas do local.

Uma testemunha citada pelo jornal LA Times diz que ouviu pelo menos quatro disparos.

“Fugimos para o bar e escondemo-nos. Ouvimos disparos, como se duas pessoas tivessem sido alvejadas. Ouvimos uma enorme discussão antes disso. Fugimos para o bar e escondemo-nos, porque, logo a seguir, ouvimos disparos.”

A mesma testemunha disse que ficaram escondidos por 15 minutos e, depois disso, um segurança escoltou-os até às traseiras do salão.

Terão sido os agentes da polícia os primeiros a chegar ao local. Encontraram várias pessoas com ferimentos de bala e prestaram os primeiros socorros, iniciando manobras de reanimação em algumas vítimas.

A polícia ainda está a tentar identificar o atirador ou atiradores, bem como os motivos do tiroteio.

Apesar dos apelos das autoridades para a população se manter afastada, muitos foram os que acorreram ao local para se certificarem que nenhum familiar ou amigo estava entre as vítimas.