Tiroteio em bowling na Califórnia. Há várias vítimas

Ataque ocorreu há cerca de uma hora.

A polícia norte-americana recebeu, este sábado, um alerta para um tiroteio nas primeiras horas do dia num bowling em Torrance, Califórnia.

De acordo com o Notícias ao Minuto, num tweet partilhado nas redes sociais, a Polícia de Torrance refere que há “múltiplas vítimas a registar”. O incidente aconteceu no Gable House Bowl.

Segundo uma testemunha conta ao Los Angeles Times, o tiroteio foi desencadeado por uma discussão que teve início no interior do estabelecimento de Bowling.

As autoridades pedem para que as pessoas se mantenham afastadas do local, alerta o New York Times.

(Em actualização…)