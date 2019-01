Retirado corpo de jovem em cacimba

O corpo de um cidadão que aparenta ter 25 anos de idade, ainda não identificado, foi retirado na quarta-feira de uma cacimba de mais de 10 metros de profundidade, em Menongue, capital da província do Cuando Cubango, noticia o Jornal de Angola.

O facto foi dado a conhecer à imprensa pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal naquela província, Paulo Dias de Novais, O corpo encontrava-se em estado avançado de putrefacção no quintal de uma casa abandonada, no bairro Banda Velha.

Efectivos da Polícia Nacional, do SIC e da Protecção Civil e Bombeiros removeram o corpo, que se encontrava em estado de putrefacção avançado, cabeça esmagada e sem roupa. O SIC iniciou uma investigação para determinar as causas da morte.