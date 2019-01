RDC: Oposição denuncia fraude antes do resultado final

A apuração dos resultados sobre as eleições na RDC continua, onde os resultados são esperados oficialmente amanhã, domingo, 6 de janeiro. No lado da oposição, continuam a existir relatos de fraude e obstrução nos centros locais de contagem dos votos.

Jacquemain Shabani é o chefe do centro eleitoral da UDPS do candidato presidencial Félix Tshisekedi. O político visitou a noite de sexta-feira um dos locais de voto da capital, e assegura que as suas testemunhas impediram uma tentativa de introduzir 14 máquinas, PV e boletins informativos que, para ele, provavelmente vêm de uma estação de voto clandestina, escreve o Congo Actual.

“No dia da votação, havíamos denunciado vários candidatos que mantinham máquinas de votação em suas casas (…) Nos dizem aqui que essas máquinas haviam desaparecido e que foram encontradas (…) Se elas tivessem desaparecido, elas deveriam ser investigadas nos escritórios da polícia, mas elas não podem ser compiladas com todas as outras cédulas, “testemunho Jacquemain Shabani.

Jacquemain denunciou obstáculos no acesso dos seus representantes no centro de contagem de votos em Kinshasa, particularmente nas comunas de Nsele e Ndjili. Do lado do Ceni, recorde-se que os partidos foram solicitados a devolver por correio postal simples os nomes das testemunhas que compareceriam à fase de compilação, uma vez que havia mais de um milhão de representantes.