O Petro de Luanda venceu o Interclube no 22 de Junho, por 1-0, e cumpriu com sua condição de favorito neste encontro da 10ª jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão.

De bola parada, aos 13 minutos, o capitão Job colocou a bola distante do guarda-redes Landu, naquele que viria a ser o único golo da partida.