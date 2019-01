Paulo Macedo lamenta exibição no triunfo sobre Vila Clotilde

Apesar da vitória diante do Vila Clotilde por 88-69, o técnico do 1º de Agosto, Paulo Macedo, lamentou esta sexta-feira, 04, a má exibição da sua equipa no desafio referente a dupla (7ª 8ª) jornada do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol (Unitel-Basket).

Em declarações à imprensa no final da partida disputada no Pavilhão Victorino Cunha, o técnico acrescentou que a pretensão do seu conjunto era de sofrer menos de cinquenta pontos, mas assim não foi fruto da passividade dos seus atletas.

“Devo dizer que fizemos um péssimo jogo, penso que fruto das ferias os jogadores apresentaram-se apáticos. Vamos continuar a trabalhar forte para que possamos reaver o entrosamento do grupo”, disse.

Quanto ao regresso de Emmanuel Quezada, o técnico acrescentou que será mas um reforço bastante influênte na manobra ofensiva do 1º De Agosto, sobretudo para os objectivos do clube que passam pela conquista de todas as competições em que encontra-se engajado.

Explicou ainda que o atleta apresenta-se bem, em termos físicos, e espera contar com o seu contributo a partir do último desafio da segunda volta diante do Interclube.