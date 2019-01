O filho do sócio de El Chapo que traiu o pai e o cartel

Durante o julgamento do antigo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán foi ouvido um dos homens que, além dos líderes da organização, mais sabe sobre o cartel de Sinaloa. Vicente Zambada Niebla foi preparado desde novo para liderar o grupo.

De acordo com o site Sábado que cita o The New York Times, o julgamento do antigo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán decorre em Nova Iorque e, na quinta-feira, foi ouvido um dos homens que, além dos líderes da organização, mais sabe sobre o cartel de Sinaloa. Vicente Zambada Niebla, filho de Ismael Zambada García – um dos líderes do cartel –, foi preparado desde novo para liderar o grupo.

No entanto, durante o interrogatório, Zambada acabou por trair o pai, e o cartel, ao testemunhar durante mais de cinco horas sobre todos os aspetos do império do tráfico de droga – esquemas de lavagem de dinheiro, guerras de sangue e vinganças pessoais.

Entre as declarações de Vicente Zambada Niebla está a história do “Niño de Oro” [“Menino de Ouro”] e de como a guerra entre o cartel de Sinaloa e de Juárez terá começado. Rodolfo Carrillo Fuentes, irmão mais novo do fundador do cartel de Juárez, Amado Carrillo, terá sido morto após insultar El Chapo – que o mandou matar. Nessa altura, os carteis entraram em guerra. A guerra entre os carteis causou a morte a cerca de 250 mil pessoas.

Vicente Zambada Niebla foi durante vários anos um dos principais operadores do tráfico de droga e da organização de Sinaloa. Foi detido em 2009 na Cidade do México, tendo o governo norte-americano conseguido a sua extradição em fevereiro de 2010.

Durante o julgamento contra El Chapo, foi confirmada um dos rumores que existiam sobre o cartel. O “Vicentillo”, como é conhecido, tem um acordo de colaboração com a agência antidroga dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês).

Antes da decisão, Vicente Zambada Niebla declarou-se culpado dos crimes de conspiração, importação e distribuição de milhares de quilos de cocaína nos Estados Unidos. Com 43 anos, enfrenta uma pena de prisão de dez anos a perpétua, segundo especialistas que falaram ao New York Times.