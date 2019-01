Nova ministra das Pescas faz diagnóstico da situação

Segundo o Jornal de Angola, a ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista, disse ontem que vai começar por fazer o diagnóstico da situação do sector, evitando fazer promessas. Mas reconheceu que os desafios são muitos.

“O objectivo da minha nomeação é trabalhar com a grande equipa que o Ministério das Pescas e do Mar tem para fazer chegar o peixe, com regularidade, ao prato de todos os angolanos, principalmente, mas também garantir que algum se possa exportar”, assegurou.

Mas referiu que os mecanismos para a sua operacionalização estão no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, que já está em execução.

“Já chegamos quase a meio de uma corrida de estafetas, temos é que calçar as sapatilhas e correr e fazer chegar este peixe o mais rápido possível”, frisou, lembrando que para além do peixe o sector tinha outros recursos como o sal e os produtos dos rios.

A nova ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Fernandes Inglês de Almeida Alves, apontou como prioridades a educação da população sobre a importância do resgate dos valores morais e cívicos.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, José Carlos Lopes da Silva Bettencourt, disse que o sector tem uma política traçada, emanada pelo Executivo. “O que nós vamos fazer é cumprir e fazer cumprir todas essas

orientações que nos foram dadas”, sublinhou.

Como é natural, acrescentou, a Agricultura, como disse o senhor Presidente, é uma actividade que cria e dá emprego. “Desenvolvendo a Agricultura e aumentando a produção vamos participar no aumento do emprego ou na redução do desemprego”, sublinhou.